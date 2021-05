Agnieszka Chylińska. "Życia nauczył mnie syn. Cierpliwości córki"

"Znowu nic nie wiem o życiu, choć ciągle zachwyca mnie mocno fakt, że potrafi być tak zaskakująco piękne, gdy się na nie patrzy bez żadnej blendy, bez chaosu, gonitwy myśli, zamartwiania się. Życia tu i teraz nauczył mnie mój syn. Cierpliwości i wytrwałości moje córki. Mądrość dzieci zachwyca i zawstydza jednocześnie, gdy się znajdzie w końcu czas na to, by uznać, że też się takim było i to gdzieś zostało po drodze zgubione...bo się biegło za Bóg wie czym..." - czytamy w obszernym wpisie Agnieszki Chylińskiej.