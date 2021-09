Agnieszka Hyży poroniła kilka razy. "Żyjemy w napięciu i oczekiwaniu"

Niedawno Hyży poinformowała też, że ma za sobą kilka poronień. W programie "Miasto Kobiet" powiedziała: - Pierwsze poronienie to największa trauma i największy szok. Ja nie ukrywam, że to nie jest jednorazowa historia. Kilka razy to doświadczenie mnie niestety spotkało. To był największy wstrząs, sprzed czterech lat.