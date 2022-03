Agnieszka Kaczorowska jako Marilyn Monroe. Musiała uważać na dekolt!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wychowują dwójkę małych dzieci, ale niekiedy udaje im się wygospodarować chwilę, by pobyć tylko we dwoje. Niedawno wybrali się na romantyczną randkę do włoskiej restauracji. Mimo braku czasu tancerka bardzo dba o swoje profile społecznościowe i regularnie zamieszcza posty.