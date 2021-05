Agnieszka Kaczorowska o macierzyństwie. Ma ważny apel do kobiet

"To wyrzeczenia, poświęcenie, to masa granic do przekroczenia, to wielka lekcja charakteru, osobowości, a także ogromny test dla związku. To coś co mi daje ogromne spełnienie, satysfakcję, poczucie szczęścia. Ale nie każdemu... To coś z czego możesz paradoksalnie czerpać wiele energii, mimo zmęczenia, ale możesz też odczuwać jedynie brak siły" - oceniła.