Agnieszka Kaczorowska pęka z dumy. Postępy jej córeczki robią wrażenie

Gwiazda znana z serialu "Klan" i parkietu "Tańca z gwiazdami", nie miała ostatnio zbyt wielu powodów do radości. Jak się okazało, z powodu pandemii musiała zamknąć swoją wymarzoną szkołę tańca. Na szczęście, na co dzień dużo radości dostarcza jej rola matki. Opieka nad małą Emilką to niekończące się wyzwania, czym Agnieszka Kaczorowska chwali się w mediach społecznościowych.