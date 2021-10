Agnieszka Kaczorowska pokazała, jak nosi młodszą córkę. Niecodzienny sposób

"Każdy rodzic wie, że jak już maluch zaśnie, to się go NIE BUDZI! Dlatego właśnie używamy transfera (...), aby przenieść Gabrysię z fotelika do domu czy do wózka i z powrotem. Mała zostaje cały czas w tej samej pozycji, dzięki czemu się nie budzi, a my unikamy wielu sytuacji stresujących" - napisała Kaczorowska w sieci.