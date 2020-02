Agnieszka Kaczorowska śpi bez dziecka. Jednym wyznaniem rozpętała burzę

Agnieszka Kaczorowska zdecydowała, że jej półroczna córka będzie spać w swoim pokoju. Tyle i aż tyle wystarczyło, by w sieci wybuchła prawdziwa burza. Nie wszystkim matkom spodobał się pomysł aktorki.

"MY RODZICE odzyskaliśmy swoją sypialnię. Chociaż kochamy Emi nad życie, to fakt, że śpi w swoim łóżeczku, w swoim pokoju i to bez niepotrzebnych przebudzeń jest dla nas...hmm... radością...powodem do dumy...a przede wszystkim sukcesem caaaałej trójki" - napisała (zachowano oryginalną pisownię).