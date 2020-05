Agnieszka Kotulanka i Krzysztof Stelmaszyk mieli romans. Mało kto o nim wiedział

Życie prywatne Agnieszki Kotulanki nie było usłane różami. Zaczęło się zmieniać, gdy poznała Krzysztofa Stelmaszyka. Według jednego z tygodników byli ze sobą bardzo blisko.

Agnieszka Kotulanka i Krzysztof Stelmaszyk poznali się w jednej z warszawskich szkół teatralnych. On zaczynał naukę, a ona była tuż przed odebraniem dyplomu. Jednak nie utrzymywali ze sobą większego kontaktu. Zbliżyli się do siebie, gdy aktor dostał angaż w Teatrze Współczesnym w Warszawie.

"Gdy Kotulanka dowiedziała się, że Krzysztof dołączy do zespołu, szczerze się ucieszyła. On był już wtedy żonaty z Małgorzatą, dziewczyną spoza artystycznej branży i nie zdziwił się wcale, gdy dowiedział się, że Agnieszka też zmieniła stan cywilny, a jej mąż, Jacek Sas-Uhrynowski, to kolega z jej roku, który również pracuje we Współczesnym" - opisuje tygodnik "Na żywo".

Stelmaszyk w teatrze dostawał większość ważniejszych ról. Sporo czasu spędzał z Kotulanką i jej mężem. Aktorka z podziwem patrzyła na kolegę z zespołu. W rozmowie znajdywali coraz więcej wspólnych tematów, co jeszcze bardziej ich do siebie zbliżało. Sfrustrowany tym faktem był mąż Kotulanki.

ZOBACZ TEŻ: Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

Wkrótce Sas-Uhrynowski z żoną i dziećmi wyjechali do Kanady. W tym samym czasie do Toronto wyleciał Stelmaszyk. Namówiła go do tego rodzina z Ameryki Północnej. Również przyjechał z żoną i dziećmi.

"Aktor był dumny ze swoich sukcesów w Polsce, ale gnieżdżenie się w maleńkim mieszkanku przy Trasie Łazienkowskiej z żoną, dziećmi i teściową, wykańczało go. [...] Nawet nie marzył, że za oceanem będzie wykonywał swoją profesję. Był więc tokarzem, monterem, stewardem i kucharzem. Kiedy jednak podszkolił język i awansował, było go już stać na wynajęcie domu z widokiem na las" - podaje "Na żywo".

Stelmaszyk i Kotulanka tęsknili za wielką sceną. W dodatku małżeństwo aktorki przechodziło kryzys. Poleciała do Polski do córki, a do Kanady już nie wróciła. Uświadomiła sobie, że tylko w naszym kraju czuje się w pełni sobą. "Wkrótce i Krzysztof postanowił odwiedzić ojczyznę. Pierwsze kroki skierował do swojego teatru, by zorientować się, czy jeszcze go pamiętają. Pamiętali i to doskonale" - dodaje tygodnik.

Następnie spotkał się z aktorką. Od tego momentu ich życie wywróciło się do góry nogami, a brak zrozumienia ze strony bliskich tylko ich do siebie pchał. Łatwo jednak nie było. "Kiedy w ich relację wkradła się prozaiczna codzienność, problemy nawarstwiały się. Tym bardziej że Agnieszka już wtedy zaczęła topić swe smutki i frustracje w alkoholu" - czytamy.