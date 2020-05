Agnieszka Obszańska odchodzi z Trójki. "Jestem wkurzona"

Agnieszka Obszańska była związana z Trójką od 2007 r. Dołączyła do zespołu przygotowującego "Radiowy Dom Kultury" - sobotnią audycję informacyjno-muzyczną, której szefową była Agnieszka Szydłowska. Szydłowska też pożegnała się z Trójką w ostatnich dniach.

- Nie mogę napisać "pracy", bo nigdy tak nie myślałam. Dlatego walczyłam do końca, bo wiem też, że radio publiczne - mądre, inteligentne, ciekawe, wypełnione autorskimi treściami, bez pędu za tym, co najbardziej popularne i "klikalne" - ma moc. Tej mocy Trójka nie straciła dzisiaj, wczoraj, pół roku temu. To był proces, który obserwowałam i któremu starałam się sprzeciwiać w miarę moich możliwości i narzędzi, którymi dysponowałam ja i zespół. Nie wystarczyło, choć energią mogłabym napędzić niejedną elektrownię