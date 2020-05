Wina Niedźwieckiego? "Dokonano ręcznej manipulacji". Jest oświadczenie dyrektora Trójki

Na stronie radiowej Trójki pojawiło się oświadczenie Tomasza Kowalczewskiego. To Dyrektor-Redaktor Naczelny Programu 3 Polskiego Radia. Na jego wyjaśnienia od wczoraj czekało mnóstwo osób, które zbulwersowała afera związana z unieważnieniem głosowania w ramach Listy Przebojów Trójki. Notowanie wygrał Kazik, ale niedługo po ogłoszeniu wyników zniknęły one z sieci. Jak się okazuje, "Twój ból jest lepszy niż mój" jednak nie powinien być na podium. Przynajmniej tak tłumaczy zajście dyrektor Trójki. Poniżej znajdziecie całe oświadczenie. Tak jak pisaliśmy wcześniej, faktycznie o manipulację przy liście i głosowaniu oskarżono Marka Niedźwieckiego .

Z naszych ustaleń wynika, że to prowadzący tego dnia audycję zdecydował o przestawieniu piosenki "Twój ból jest większy niż mój" na miejsce pierwsze , a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste. Przez te zabiegi ucierpieli inni wykonawcy i nie była to niestety pierwsza taka ingerencja w wolę słuchaczy .

Jest nam przykro , że doszło do takiej sytuacji i dlatego przepraszamy słuchaczy Listy Przebojów Trójki, że unieważniliśmy ostatnie notowanie LP3. Było to jedyna możliwa decyzja, która pomoże w utrzymaniu zaufania do tego programu i zasad oddawania głosów. Piosenki Kazika Staszewskiego od zawsze, nawet te najbardziej polityczne były grane na naszej antenie i nie ma powodów, aby się to miało zmienić".

W niedzielę redakcja WP dotarła do jednego z dyrektorów Programu Trzeciego Polskiego Radia. Opowiedział nam, anonimowo, jak rozgłośnia zamierza się bronić przed zarzutami o cenzurę i manipulację przy liście przebojów. Według naszego rozmówcy władze Polskie Radia rozważały, by podać, że to rzekomo Marek Niedźwiecki miał zdecydować, że Kazik ma być przesunięty z miejsca 6 na miejsce 1, a zmiany do komputera miała rzekomo wprowadzić "asystentka bądź asystent" Niedźwieckiego na jego prośbę. Osoba ta miała rzekomo dopisać głosy Kazikowi, a inne głosy słuchaczy uznać za nieważne, tak żeby Kazik wygrał. Mieli to odkryć informatycy, którzy przejrzeli system głosowania.