Marcin Kydryński odchodzi z Radiowej Trójki po aferze z Kazikiem

Najgłośniejszym wyrazem sprzeciwu wobec cenzury w Radiowej Trójce była decyzja Marka Niedźwieckiego, który w sobotę odszedł ze stacji. Później to samo zrobił Hirek Wrona. Teraz w ślady kolegów z radia poszedł Marcin Kydryński. Dziennikarz ogłosił to w dzisiejszym programie "Siesta", który co ciekawe, wrócił na antenę po 10-tygodniowej przerwie.