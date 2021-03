Agnieszka Więdłocha opowiedziała o córce. "To największe szczęście, jakie mogło mnie spotkać"

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki to jedna z par, która wzbudza szczególne zainteresowanie mediów i fanów. Duet, który zyskał szczególną sympatię widzów występem w "Czasie honoru", cieszy się nią do dzisiaj. Im bardziej jednak rosło owo zainteresowanie, tym bardziej oni próbowali go uniknąć, nie odnosząc się nawet zazwyczaj do krążących na ich temat plotek. W końcu pod względem życia prywatnego całkowicie usunęli się w cień i udało im się sprawić, że publikacji na ten temat było naprawdę niewiele.