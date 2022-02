Agnieszka Włodarczyk odpowiada na hejt internautki. Musiała zareagować

"Jeśli robisz coś z twarzą, przerabiasz, używasz botoksu, wycinasz powieki, robisz lifting lub cokolwiek innego, to jest źle. Jak tego nie robisz, to też jest źle" - odpowiedziała na zarzuty Włodarczyk, dochodząc do wniosku, że nie da rady wszystkim dogodzić.