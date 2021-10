Agnieszka Włodarczyk podjęła życiową decyzję. Rzuci aktorstwo?

- Agnieszka ma dużo ofert dotyczących współpracy na Instagramie. Odkąd została mamą, może reklamować wszystko: produkty, zabawki, kosmetyki dla dzieci ale także rzeczy do domu. Podoba się reklamodawcom, stąd może liczyć na stawki od 3 do 10 tysięcy za post. Wszystko zależy, czy ma on obejmować również film, wtedy stawka jest większa. Negocjuje się także, jak długo wpis będzie na stronie i czy jest zakaz konkurencji. Na pewno jest to praca mniej absorbująca niż aktorstwo, gdzie trzeba jeździć że spektaklami po Polsce. Idealna praca, gdy ma się tak małe dziecko - ocenił w rozmowie z Plotkiem specjalista w branży reklamowej.