Agnieszka Włodarczyk pokazała mamę. Widać podobieństwo?

Poprzedni rok był przełomowy w w życiu Agnieszki Włodarczyk. Aktorka po smutnym początku, w którym męczyła się z powodu braku pracy, poczucia beznadziei i samotności , nagle odnalazła szczęście u boku Roberta Karasia, mistrza i rekordzisty świata w triathlonie. Para dość szybko zdecydowała się uciec z Polski, by spędzić ostatnie miesiące 2020 r. w Indonezji.

Nowe ciąże w show-biznesie. Jest sporo gwiazd, które spodziewają się dziecka

Ostatnio Włodarczyk zdradziła, że wraz z partnerem zarazili się koronawirusem. Jednak szczęśliwie parze udało się wyzdrowieć tuż przed świętami wielkanocnymi, czego dowodem są jej ostatnie nagrania i posty na Instagramie. Aktorka już wcześniej informowała o tym, że w Niedzielę Wielkanocną zamierza pojechać do swojego brata wraz z Karasiem i mamą. I tak właśnie zrobiła.

Na jej InstaStories możemy zobaczyć m.in. nagrania, jak cała trójka szykuje się do podróży. Na tylnym siedzeniu znajduje się jej mama, Anna Stasiukiewicz. Choć córka i matka mają zupełnie inne fryzury, to jednak da się zauważyć pewne podobieństwo między nimi. I widać też, po kim Włodarczyk odziedziczyła elegancję. Z kolei najnowszy post przedstawia już całą rodzinę przy stole. Teraz gwieździe pozostaje już czekać na to, aż urodzi swoje pierwsze dziecko.