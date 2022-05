Agnieszka Włodarczyk trafiła do szpitala. "Obudziłam się we krwi"

"To był zwykły dzień, rodzinna niedziela, nic nie zapowiadało tego, co stało się w nocy. Poszłam spać, obudził mnie Miluś na karmienie, więc dałam mu mleczko i zasnął. To było około pierwszej… Poszłam do toalety i nagle zabolał mnie brzuch do tego stopnia, że zrobiło mi się ciemno przed oczami i straciłam przytomność. Grzmotnęłam o podłogę" - zaczęła swój wpis aktorka. Dodała do niego zdjęcie, na którym widać uszkodzone czoło, duży plaster na nosie i krwawe otarcie pod nim.