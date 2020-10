Chce sprzedać zabytkowy dworek od męża. Ma jednak pewien problem

Budynek był prezentem od ukochanego z okazji ślubu. Małżonkowie chcieli go wyremontować i otworzyć w nim hotel ze SPA. Tak się jednak nie stało, a nieruchomość stała się kulą u nogi prezenterki. Wystawiony za ok. 300 tys. złotych dworek odstraszał potencjalnych klientów. Powód? Ogrom pracy, który musiałby być włożony, aby doprowadzić posiadłość do porządku.