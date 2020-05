Agnieszka Woźniak-Starak pokazała zdjęcie mamy. Zatrważające podobieństwo

Znana prezenterka coraz częściej komunikuje się z fanami na Instagramie i dzieli się informacjami z życia prywatnego . Internauci mieli okazję zobaczyć zdjęcia z jej wypoczynku w górach oraz gromadkę ukochanych psów. Z okazji Dnia Matki Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła pokazać fanom, jak wygląda jej mama. To pierwsza fotografia na profilu dziennikarki na Instagramie dziennikarki, która ukazuje jej bliską rodzinę

Można zauważyć, że obie panie są do siebie bardzo podobne. Tego samego zdania byli również internauci, którzy twierdzą, że Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowanie odziedziczyła geny po swojej mamie.

"Na początku nie wiedziałam, o co chodzi, jakaś charakteryzacja?! Jest Pani bardzo podobna do mamy. No i ta uroda"