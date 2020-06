Trudny czas spędzi w Szwajcarii. Zaprosiła ją siostra Piotra Woźniaka-Staraka

To, co wydarzyło się 18 sierpnia 2019, już zawsze będzie dla Agnieszki Woźniak-Starak traumatycznym wspomnieniem. Tego dnia na jeziorze Kisajno, nieopodal pięknej posiadłości rodziny Staraków, zginął mąż gwiazdy, Piotr.

Agnieszka Woźniak-Starak planuje ślub przyjaciółki

Wkrótce przed nią trudny czas powrotu do bolesnych wspomnień. Woźniak-Starak postanowiła, że spędzi go z dala od Polski. Dziennikarka przyjęła zaproszenie siostry Piotra, Julii i zamierza odwiedzić ją w Szwajcarii.

"Aga bardzo chciałaby w te wakacje odwiedzić Julkę i jej męża w Szwajcarii, gdzie mieszkają na co dzień. One od początku znajomości złapały niesamowitą nić porozumienia i do dziś mają bardzo dobry kontakt. W te wakacje będzie pierwsza rocznica śmierci Piotra, więc to spotkanie dla obu jest ważne" - powiedziała "Faktowi" osoba z otoczenia rodziny Staraków.