Agnieszka Woźniak-Starak pochwaliła się nowym pupilem. To jej 7 pies!

Agnieszka Woźniak-Starak ma teraz powody do radości. W jej domu pojawił się nowy pies. Zdjęcie dziennikarki rozczula.

Agnieszka Woźniak-Starak słynie z zamiłowania do psów. Celebrytka jeszcze do niedawna miała ich w swoim domu aż 6. Teraz do tej gromadki dołączył kolejny czworonóg.