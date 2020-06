Agnieszka Woźniak-Starak ze swoją "dziewczyną". Piękne ujęcie

Śmierć partnera wstrząsnęła Woźniak-Starak. Gwiazda na jakiś czas zrezygnowała z pracy, nie pojawiała się publicznie, nie kontaktowała z fanami w mediach społecznościowych. Rodzina i przyjaciele zadbali o to, by wróciła do formy. Agnieszka musiała zadbać nie tylko o siebie, ale i kilka psów, którymi wcześniej wspólnie się zajmowali.