Aktor zadzwonił do księdza, który go molestował. Odpowiedź zbiła go z tropu

Byrne to irlandzki aktor znany z takich hitów jak "Podejrzani" (dwa Oscary), "Terapia", "Stygmaty" czy "Ścieżka strachu". W wieku 70 lat napisał autobiografię pt. "Walking with Ghosts", w której opisał m.in. bolesny epizod z dzieciństwa. A także dalszy ciąg tego dramatu, który nastąpił w jego dorosłym życiu.

Aktor już w 2002 r. przyznał się, że był ofiarą molestowania seksualnego. Miał wtedy 11 lat, a sprawcą był duchowny należący do Kongregacji Braci w Chrystusie (Christian Brotherhood).

"Chciałem w tych ostatnich sekundach nazwać go c..ą i powiedzieć, że chociaż nie wierzę w piekło, to mam nadzieję, że on tak. Bo chcę, żeby był przerażony i płonął przez wieczność" – wyznał Byrne.