Aktorka idzie do więzienia. Warunki zaskakują. Luksusy jak w spa na Kociewiu

Wyrok skazujący dla Lori Loughlin i jej męża, Mossimo Giannulli to efekt śledztwa prowadzonego wokół kilku amerykańskich uczelni. Bogaci rodzice dawali wysokie łapówki, by ich dzieci miały ułatwiony proces dostania się na uczelnię, dodatkowe punkty na egzaminach, czy np. mogły znać wcześniej pytania i odpowiednio się przygotować.

Jak podają amerykańskie media, aktorka ma odbyć karę w więzieniu podlegającym Federal Correctional Institution w Victorville. Nie jest to jednak takie "więzienie", jakie pierwsze przychodzi na myśl. Przypomina raczej zadbany ośrodek poprawczy.

"Page Six" dotarł do dokumentu sporządzonego dla więźniów. Wypisano w nim dokładnie jakie są wymogi, reguły, ale przede wszystkim co oferuje ośrodek.