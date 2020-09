Aktorka z "Riverdale" była agentką FBI. Podwójne życie Marisol Nichols

Marisol Nichols była agentką specjalną. Współpracowała z FBI

Talent aktorski z pewnością przydał się Marisol w pracy. Jej zadaniem jako agentki specjalnej było wcielanie się w różne role. Nichols udawała w m.in. matkę narkomankę, która oferowała przestępcom seksualnym swoją 12-letnią córkę. Kiedy miało dojść do realizacji transakcji i Marisol spotykała się z "kupcem", do akcji wkraczała policja.

Jak sama przyznała, największym zaskoczeniem było dla niej to, że przestępcy seksualni, z którymi się spotykała, wyglądali na normalne osoby. Dlaczego Marisol Nichols zdecydowała się na zostanie agentką? W rozmowie w "Marie Claire" aktorka przyznała, że w wieku 11 lat została zgwałcona. Zdradziła również, że to traumatyczne zdarzenie z dzieciństwa pchnęło ją do zażywania narkotyków.