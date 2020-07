Gwiazda "Riverdale" ogłosiła, że jest w ciąży. W tym samym czasie jej mąż poinformował o rozwodzie

"Cieszę się, że w styczniu będę mogła powitać mojego chłopca na świecie. Ten maluch już przyniósł mi tyle szczęścia. Nie mogę się doczekać spotkania z tobą! (...) Rozmawialiśmy o tym, żeby trzymać tę część naszego życia w ukryciu, ale ludzie i tak w końcu zobaczyliby zdjęcia mojego brzuszka i chciałam, żebyście usłyszeli to ode mnie. (...) Wszystko w moim życiu się zmieniło" - napisała podekscytowana na Instagramie.

Fani aktorki zasypali ją gratulacjami. Koniec sielanki nastąpił jednak szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Po kilku godzinach od opublikowania postu do mediów trafiła informacja o rozwodzie gwiazdy.

Jak podaje serwis E! News, w czerwcu br. Michael Kopech, mąż Vanessy, oficjalnie złożył pozew. Mężczyzna potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że to on jest ojcem dziecka aktorki. Nie chciał jednak zdradzić, co jest powodem decyzji o rozstaniu.