Wypływają historie 4 kolejnych kobiet. Jedna miała 17 lat, gdy zgwałcił ją Weinstein

Nowojorski sąd na Manhattanie uznał 67-letniego Harveya Weinsteina winnym części stawianych mu zarzutów: gwałtu trzeciego stopnia i przestępstwa seksualnego pierwszego stopnia. Producent prawdopodobnie resztę życia spędzi w więzieniu. Z krótkimi wypadami do sądu, bo to nie koniec procesów o molestowanie. Są nowe oskarżenia pod adresem Weinsteina.

Weinstein siedzi w więzieniu, a więcej kobiet decyduje się opowiedzieć, co im zrobił. Tłumaczą, że nie wierzyły w to, że Harvey Weinstein kiedykolwiek odpowie za krzywdy, które wyrządził im w młodości. Na tej fali milczenie przerwała ostatnio jedna z jego pracownic, która wcześniej podpisała dokumenty, że nie wyjawi publicznie swojego nazwiska i nie opowie, co stało się między nią a producentem.