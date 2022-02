Alan Andersz ma nową umiejętność. Nauczył się tego podczas lockdownu

Alan Andersz to aktor, który największą popularność zdobył dzięki roli Patryka Jankowskiego w serialu "39 i pół". Występował też w programie "Taniec z gwiazdami". Niestety w 2012 r. aktor doznał nieszczęśliwego wypadku. Na jednej z imprez spadł ze schodów i uderzył głową w donicę. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Lekarze nie dawali mu wielu szans na przeżycie. Mimo to aktorowi się udało. Odzyskał zdrowie i sprawność. Od 2014 r. trenuje crossfit i nawet zdobył uprawnienia trenera.