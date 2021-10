"Alec Baldwin nie jest bez winy". Ekspert wymienia popełnione błędy

Winą obarcza się głównie Hannę Reed, córkę weterana branży filmowej, zajmującego się bronią. 24-latka poszła w ślady ojca i to ona miała załadować ostrą amunicję do rewolweru, który znalazł się później w dłoni Baldwina. Szukając winnych wskazuje się także na asystenta reżysera, który podał aktorowi broń, informując wszystkich na planie, że nie jest ona nabita. Krzyknął "Cold gun!", co w żargonie filmowców oznacza pistolet z pustym magazynkiem lub bezpieczną atrapę. Niestety rewolwer Baldwina nie był "zimny".