"Jak często to robicie?". Syn Żebrowskich był przerażony odpowiedzią

- Co wywołało kolejne pytanie: "No wiem, pewnie robisz to co roku…? Częściej?! Boże, mamo, ile razy to robiłaś?!". Był tą wizją przerażony. Ja na to: "Niektórzy robią to raz na rok, inni raz na tydzień, a jeszcze inni codziennie. Musisz pamiętać, że seks to coś przyjemnego…". Nie wydawał się przekonany: "Mamo, nie obchodzą mnie inni. Pytam się, ile razy ty to robiłaś!" - śmiała się mama 12-letniego Franciszka, 9-letniego Henryka i niespełna 2-letniego Feliksa.