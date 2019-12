Alicja Bachleda-Curuś w polskich górach. Zachwyciła

Alicja Bachleda-Curuś przyjechała na święta Bożego Narodzenia do Polski. Od dawna mówiło się, że do rodzinnego domu zabierze ze sobą nowego partnera. Na razie nie pokazała go światu, zachwyca za to zdjęciami z Tatr.

Alicja Bachleda-Curuś spędza czas w Krakowie i Tatrach (East News)

Alicja Bachleda-Curuś ponoć od roku jest w związku. Do tej pory jej nowego partnera mieliśmy okazję zobaczyć jedynie na mszy żałobnej w intencji Piotra Woźniaka-Staraka, gdy towarzyszył pogrążonej w żałobie Alicji. Aktorka słynie z ochrony swojego życia prywatnego i nie komentuje medialnych doniesień, więc trudno się spodziewać, że wspomniany mężczyzna zagości na zdjęciach w jej mediach społecznościowych.

Obecnie Alicja przebywa w Polsce. Przyjechała do Krakowa na święta Bożego Narodzenia. Ponoć jednym z powodów była chęć przedstawienia ukochanego rodzinie. Gwiazda nie chciała tego czasu spędzać jedynie za stołem i już 26 grudnia pochwaliła się zdjęciem z Doliny Chochołowskiej w Tatrach.

- Polskie góry mają w sobie magię! - napisała pod fotografią.

I faktycznie. Pokryte śniegiem drzewa i domki wyglądają przepięknie. Podobnie zresztą jak Alicja w oryginalnym płaszczu, o który w komentarzach pytali fani aktorki. Okazuje się, że to projekt Bachledy-Curuś wykonany przed laty właśnie w polskich górach.