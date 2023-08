Alicja Majewska miała zagrać na Fest Festival. Zabrała głos w sprawie

- Inna to jest sytuacja, jak to jest sala koncertowa, a publiczność starsza oraz młodsza siedzi i słucha. Inna niż festiwal. To było doświadczenie, którego miałam zaznać dopiero, dotknąć go. Sama nie wiedziałam, czym ono się zakończy - powiedziała artystka w rozmowie z Plejadą.