OFF Festival 2023 nie zawiódł. To był kosmiczny lot

Tutaj można przyznać rację Mikołajowi Ziółkowskiemu w kwestii Open'era, że mocno zmienia się festiwalowa publika i jej preferencje. Ale wbrew temu co mówił, nie zmienia się podejście publiki do szeroko pojętych gwiazd rocka (co dosadnie zweryfikowały koncerty Queens Of The Stone Age i Arctic Monkeys). OFF przypomniał, znacznie lepiej niż Open'er (choć na inną skalę), że nie chodzi o zupełną zmianę festiwalowego kursu, ale o różnorodność gatunków i balans. Na OFF-ie żonglowanie gatunkami służyło wszystkim. A już na pewno służył cudownie lekki i barwny, z posmakiem afrobeatu koncert Kokoroko. Idealnie letni.