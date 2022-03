Ałła Pugaczowa uciekła z Rosji. Jej mąż ostro krytykował Putina

W połowie marca hebrajskie media podały, że po wybuchu wojny w Ukrainie na lotnisku Bena Guriona wylądowało czternaście prywatnych odrzutowców, które wystartowały z Rosji. "The Times od Israel" ustalił, że siedem wyleciało z Turcji do Moskwy i Sankt Petersburga, a następnie z tych miast do Tel Awiwu.