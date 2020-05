Amanda Holden o krok od wpadki. Musiała uważać. A wszystko przez wiatr

Amanda Holden to brytyjska gwiazda telewizji. Londyńczycy starają się pozostawać w domach, ale nie ona. Holden pracuje i codziennie pozuje do zdjęć ciekawskim paparazzi. 49-latce zainteresowanie mediów jednak zupełnie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Amanda zawsze uśmiecha się do fotografów, zawsze też stara się wyglądać nienagannie. Podczas gdy inni celebryci wyciągają z szaf dresy i legginsy, nawet gdy nie idą biegać, ona zawsze dokłada starań, aby prezentować się iście gwiazdorsko.