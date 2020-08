Amber Heard odwiedziła meczet w Turcji. Spotkała się z ostrą krytyką

Ostatnio Amber Heard zdecydowała wybrać się na urlop do Turcji, aby odpocząć od tego, co się wokół niej dzieje. Gwiazda regularnie relacjonuje swoja podróż za pomocą mediów społecznościowych. Aktorka zamieściła na Instagramie fotografię, na której ma białą koszulkę i różową chustę na głowie.

Części internautów skrytykowała strój Amber Heard. Cześć z nich twierdzi, że oznacza to brak szacunku do religii muzułmańskiej. W komentarzach zwracano uwagę na fakt, iż aktorka udała się do meczetu w bluzce z dużym dekoltem. Pojawiły się również komentarze, jakoby była żona Johnny’ego Deppa użyła chusty jako modnego dodatku, a nie hidżabu, który powinien zasłaniać szyję oraz włosy kobiety.