Amber Heard w emocjonalnym oświadczeniu. Odgrodzona od tłumu i wybuczana przez fanów Deppa

28 lipca miały miejsce ostatnie zeznania w procesie, jaki Johnny Depp wytoczył brytyjskiemu dziennikowi "The Sun" za określenie go mianem "męskiego boksera". Słowa te padły w odniesieniu do przemocy, której amerykański gwiazdor rzekomo miał się dopuścić wobec swojej byłej małżonki Amber Heard. Ona zresztą była jednym z głównych świadków w tym procesie, który szybko przerodził się w zażartą batalię między byłymi małżonkami. Jak podaje "Daily Mail", Heard wygłosiła emocjonalne oświadczenie przed gmachem Sądu Najwyższego w Londynie, podkreślając, jak trudnym przeżyciem był powrót do bolesnych wydarzeń z nieudanego małżeństwa z aktorem.