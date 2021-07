Amy Winehouse była zbyt pijana i nieprzytomna, by śpiewać. Jej organizm był wyczerpany

Miliony sprzedanych płyt, krzyki na ulicy

Ale to starczyłoby co najwyżej na bycie popularną, a Winehouse z miejsca stała się kultowa. Do tego potrzebne były jeszcze co najmniej dwie sprawy: rozpoznawalny na pierwszy rzut oka image, dziś iście ikoniczny, powielany w wielu miejscach i okolicznościach, a także doza widocznego na pierwszy rzut oka szaleństwa. Winehouse była z jednej strony artystką, która sprzedawała miliony płyt - jej najpopularniejszy album "Back To Black" z 2006 r. tylko w ciągu pierwszego roku sprzedaży został kupiony przez dwa miliony osób.