Ana de Armas na plakacie do filmu o Bondzie i na premierze hitu. Wygląda zupełnie inaczej

Szybko pojawiły się głosy, że filmowe wcielenie Any nijak ma się do jej wizerunku na czerwonym dywanie, choć aktorka na premierę wybrała kreację niemal żywcem wyjętą z planu. To oczywiste, że gwiazdy po zakończeniu zdjęć przestają wyglądać jak postaci, w które się wcielali, jednak różnica między wychudzoną de Armas z plakatu, a nieco krąglejszą z czerwonego dywanu jest dla fanów zastanawiająca.