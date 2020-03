Andrzej Bizoń od lat jest sparaliżowany. Były Mister Polski prosi o pomoc

Andrzej Bizoń od 10 lat cierpi na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK). Choroba doprowadziła do paraliżu prawie całego ciała. Od siedmiu lat jest przykuty do łóżka. Triumfator konkursu na Mistera Polski w 2000 r. potrzebuje pomocy. Mariusz Połeć, przyjaciel aktora, zorganizował zbiórkę internetową za jego zgodą i jego rodziny. Do tej pory udało się zdobyć ponad 27 tys. zł z wymaganych 140 tys. zł.