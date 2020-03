Tadeusz Chudecki o zmarłym na koronawirusa szwagrze. Drugi walczy o życie

Tadeusz Chudecki poinformował w mediach społecznościowych, że zmarł członek jego rodziny, która mieszka we Włoszech. Zamieścił wpis, w którym czytamy: "Italia, moja druga ojczyzna, cierpi i umiera. Przedwczoraj na koronawirusa zmarł mój szwagier Albino, dzisiaj rano dowiedziałem się, że drugi brat Giovanni został w nocy zabrany z wysoką temperaturą do szpitala".

We Włoszech jest już ponad 74 tys. osób z koronawirusem, ponad 7 tys. ofiar śmiertelnych. Jedną z nich jest niestety członek rodziny polskiego aktora. Tadeusz Chudecki przekazał smutną wiadomość, a w rozmowie z "Faktem" opowiedział więcej o tym, jak teraz wygląda sytuacja jego rodziny we Włoszech.

- To dramat, że mieszka się trzy kilometry od cmentarza, na którym jest chowany twój ukochany członek rodziny, a nie możesz być na tym pogrzebie. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że szwagier został tak blisko domu pochowany, bo akurat moja rodzina miała grób rodzinny. Zdarza się, że teraz ciała wiezie się do innych województw, bo ludzie nie mają rodzinnych grobów, albo brakuje miejsc i tam się ich chowa, gdzie akurat jest coś wolnego - mówi.

I dodaje: - Nie brakuje też wątpliwości, co do samego pochówku. Bratowa mówi: "A czy ja wiem, że w tej trumnie to jest on?!". Nikt tego nie wie teraz w 100 proc., a człowieka zdesperowanego nachodzą różne czarne myśli.