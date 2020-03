Andrzej Grabowski znalazł nową miłość po rozwodzie

Dwa lata temu Andrzej Grabowski rozwiódł się z partnerką, Anitą Kruszewską. Minęło trochę czasu, zanim aktor znalazł nową miłość. Pojawiły się doniesienia, że Grabowski nie jest już singlem.

Andrzej Grabowski ponoć jakiś czas temu skarżył się, że doskwiera mu samotność . Po bolesnym rozwodzie z żoną, Anitą Kruszewską, nie miał najlepszego czasu. W mediach nie brakowało plotek na temat tego, jak Grabowski radzi sobie z samotnością. Wygląda jednak na to, że zła karta się odwróciła i aktor znalazł nową miłość.

Grabowski, który wyjątkowo rzadko komentuje swoje życie prywatne, nie odniósł się jeszcze do tych plotek i raczej długo się to nie stanie.

Czy coś rzeczywiście jest na rzeczy? Podobno była żona Grabowskiego cieszy się tym, że aktor poukładał sobie życie na nowo i chyba to jest najważniejsze.

Przypomnijmy, że ich rozwód nie należał do najprzyjemniejszych.

- Wolałbym nie mieć bagażu dwóch małżeństw, dwóch rozwodów. Wolałbym mieć bagaż szczęśliwego małżeństwa, tę samą żonę, która starzeje się razem ze mną, kocha mnie, ja kocham ją. Ale mnie się to nie udało - wyznał w "Gali".

Drugi rozwód przez długi czas był głośnym tematem. Kruszewska w mediach obarczała winą Grabowskiego. Chociażby w wywiadzie dla "Twojego Imperium" niedługo po jednym z etapów sądowej batalii. - Zachorowałam i zaczęłam skupiać się na sobie, zamiast na nim. A to chyba jest dla niego nie do zniesienia – tłumaczyła, podając to jednocześnie za główną przyczynę pogorszenia ich relacji.