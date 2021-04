Andrzej Kosmala o pogrzebie Krzysztofa Krawczyka: "Podpowiadał mi, co mam zrobić"

Andrzej Kosmala po śmierci Krzysztofa Krawczyka dalej zajmuje się jego sprawami , wspiera Ewę Krawczyk i dba o to, by nikt nie szargał dobrego imienia zmarłego artysty. W rozmowie z "Twoim Imperium" zdradził, że ze względu na pandemię nie mógł towarzyszyć przyjacielowi w ostatnich chwilach jego życia.

- W dobie pandemii było to niemożliwe. Na szczęście dziś przez telefon można nie tylko siebie słyszeć, ale też widzieć. Krzysztof każdą rozmowę ze mną zaczynał słowami "witaj wodzu", a kończył "prowadź wodzu" . Snuliśmy plany nagraniowe i koncertowe, choć zdawałem sobie sprawę, że są nierealne - wyznał Kosmala.

Mężczyzna zdradził także, co było najtrudniejsze w przygotowaniu uroczystości pogrzebowej Krawczyka.

- Przełamanie własnej rozpaczy, natłok telefonów i usadzenie gości w bazylice . Ze względu na pandemiczne obostrzenia mieliśmy do dyspozycji tylko 75 miejsc w kościele. Chętnych było oczywiście dużo więcej. Wyznam, że przez cały czas miałem wrażenie, jakby Krzysztof podpowiadał mi, co mam zrobić - wyjaśnił.

- Ewa przypomniała sobie, że Krzysztof powiedział kiedyś, że jeśli po jego śmierci ona zdecyduje się postawić mu pomnik na nagrobku, to koniecznie z mikrofonem. Pomnikowy ślad po Krzysztofie stanie też w jego ukochanej Łodzi na ulicy Piotrowskiej. Tam są upamiętnieni ludzie związani z miastem. Ileż to razy siadaliśmy na ławeczce z Julianem Tuwimem albo graliśmy na fortepianie z Arturem Rubinsteinem! Zatem łodzianie będą mogli śpiewać do mikrofonu z Krzysztofem Krawczykiem - dodał.