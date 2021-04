Andrzej Kosmala opowiedział o Krzysztofie Krawczyku

Pod koniec marca Krzysztof Krawczyk trafił do szpitala w Łodzi. Wokalista mimo przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 nie uniknął zarażenia. Z każdym dniem czuł się jednak lepiej, by przed świętami wielkanocnymi wrócić do domu. Wówczas nic nie zapowiadało tragedii. W poniedziałek niespodziewanie nastąpiło załamanie. Krawczyk stracił przytomność w domu i został odwieziony karetką do szpitala, gdzie zmarł.