Andrzej Lepper chciał wciągnąć Krawczyka do polityki. Wiemy, dlaczego muzyk odmówił

- Do Krzysztofa zadzwoniła asystentka Leppera. Powiedziała, że tworzą listę kandydatów do wyborów i chcieliby, aby on się na niej znalazł. Krzyś był tym bardzo zdziwiony. Zawsze interesował się polityką, śledził uważnie to, co się dzieje, nigdy jednak nie myślał o czynnym w nią wejściu - powiedział Kosmala.