Andrzej Piaseczny martwi się o kryzys wieku średniego

- Kiedyś myślałem, że to jest bzdura, że sobie ludzie przysięgają. Ale im jestem starszy, tym bardziej wydaje mi się, że to jest wspaniała chwila. Myślę, że byłbym bardzo wzruszony, gdyby mi się to zdarzyło w życiu - dodał. Wspomniał też, że to samo myślał, kiedy chciał mieć dziecko, ale bał się wychowywania go.