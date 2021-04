Andrzej Piaseczny miał koronawirusa. Zdradza, jak się czuje po przejściu choroby

Ostatnie miesiące nie były łaskawe dla Andrzeja Piasecznego. Na początku roku fani martwili się o 82-letnią mamę Piaska, która trafiła do szpitala. Muzyk prosił o wsparcie i dobre myśli. Niedługo później Andrzej obchodził urodziny. Nagranie z imprezy, na której bawił się z Adamem Nergalem Darskim i Majką Jeżowską, obiegło sieć i wzbudziło niemałe zamieszanie. Na filmie Piaseczny skandował bowiem: "Je*ać biedę. Je*ać PiS i Konfederację i wszystkich ku*wa tam, co tego...". Gdy skandal ucichł, pojawiły się niepokojące wieści o stanie zdrowia Piaska.

Gwiazdor zamieścił na Instagramie wideo ze szpitala, gdzie informował o tym, że ciężko przechodzi COVID-19. Był podłączony do tlenu, z trudem łapał oddech. Szczęśliwie szybko wdrożone leczenie i odpowiednia pomoc sprawiły, że piosenkarz poczuł się dużo lepiej i mógł wrócić do domu , gdzie powoli realizuje zadania związane z pracą artystyczną - m.in. tworząc nowy materiał.

Piosenkarz był gościem najnowszego odcinka programu "Siła Muzyki" w Radiu ZET w związku z premierą nowego singla, zatytułowanego "Przedostatni". W rozmowie zdradził szczegóły tego, jak wygląda jego powrót do zdrowia. - Wiem, że niektórzy mają mi za złe, że wyzdrowiałem jednak i się uśmiecham. Życzę wszystkim, którzy nie tylko przechodzili chorobę, ale w ogóle wszystkim, żeby się uśmiechali, bo to jest najpiękniejszy objaw, że żyjemy - wyznał Piaseczny.

Przy okazji zdradził, jak się czuje po przejściu koronawirusa. - Absolutnie nie chcę narzekać. Mam konsekwencje natury wydolnościowej, ale mogę wziąć oddech, mogę zrobić wydech. W przyszłym tygodniu idę na ćwiczenia wokalne, które musiałem zaniedbać. Oczywiście tylko na pół godziny lub godzinę, a nie trzy - tak, jak robiłem to podczas nagrań płyty. Wracam do życia. To jest genialne i to jest najpiękniejszy powód, żeby się uśmiechać - dodał.