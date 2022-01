Andrzej Piaseczny o disco polo w TVP. "To ma być dla ludzi"

- Wybierajmy rzeczy, które lubimy i sprawiają nam przyjemność. Jestem daleki od takiego stwierdzenia, że weźmy odwet i nie zapraszajmy disco polo. Skoro są ludzie, dla których to jest dobra zabawa, to i im należy się dobra zabawa. Tylko proporcje powinny być inne. Ale jestem ostatnim człowiekiem, który dzieliłby sztukę na tę pisaną wielką literą "S", mniejszą, średnią i zupełnie malutką. To jest rozrywka przede wszystkim, więc to ma być dla ludzi.