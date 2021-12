Sylwester marzeń czy zakażeń? Mieszkańcy Podhala podzieleni

- Przecież on jest stąd, doskonale wie, co tu się co roku dzieje, że my kartonami szyby w knajpie zabijamy, bo strach jest, co pijani ludzie zrobią. I on myśli, że ci ludzie będą przestrzegać jakichkolwiek norm sanitarnych? No przecież to jest śmiech na sali, zwłaszcza że burmistrz sam doświadczył pandemii na sobie i stracił kolegę (chodzi o zakopiańskiego radnego Stanisława Majerczyka, który zmarł we wrześniu 2020 roku, przyczyną śmierci był COVID-19 - przyp. red.) - unosi się. I opowiada o siostrze, która nie może sobie badań zrobić w zakopiańskim szpitalu przez pandemię.