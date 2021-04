Andrzej Piaseczny zamieszkał z mamą. "Przychodzi moment, gdy role się odwracają"

Andrzej Piaseczny przechodził ostatnio trudne chwile. Teraz po przebyciu choroby postanowił zadbać o swoją mamą, która zmaga się ostatnimi czasy z różnymi problemami zdrowotnymi.

Na początku tego roku dowiedzieliśmy się, że mama Andrzeja Piasecznego, Alicja, trafiła do szpitala. Muzyk prosił wtedy o wsparcie i dobre myśli. W marcu on sam zachorował. Gwiazdor zamieścił na Instagramie wideo ze szpitala, gdzie informował o tym, że ciężko przechodzi COVID-19. Był podłączony do tlenu, z trudem łapał oddech. Szczęśliwie, odpowiednia pomoc sprawiły, że piosenkarz poczuł się dużo lepiej i mógł opuścić placówkę. Do formy wraca w posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Brak koncertów sprawia też, że ma więcej czasu na domowe życie.

Ostatnio zamontował instalację fotowoltaiczną, która zamienia promienie słoneczne w energię. Do tego pomysłu namawiała go już dawno jego mama, która po pobycie w szpitalu wróciła do domu. Ale 83-latka musi się oszczędzać i ma też problemy z chodzeniem – porusza się na wózku inwalidzkim. Jest pod stałą opieką kardiologa, bo kilka lat temu przeszła operację wszczepienia rozrusznika serca.

To wszystko sprawia, że Piasek robi, co może, by opiekować się swoją rodzicielką. Chce mieć ją jak najbliżej, żeby od razu reagować, gdyby pojawiły się nowe zdrowotne problemy. Jak informuje "Świat i Ludzie", "Królowa Matka" (tak nazywa ją muzyk) czuje się w domu w górach jak w sanatorium. Piasek dba, by rehabilitowała się z pomocą specjalistów i w słoneczne dni godzinami przebywała w ogrodzie. Pilnuje też, by jadła ekologiczne warzywa, które sam hoduje.

– Przychodzi moment, kiedy role się odwracają i to my mamy obowiązek zająć się rodzicami – powiedział jakiś czas temu Piaseczny. Artysta i jego matka od dawna mają silną wieź, czego dowodem był chociażby program "Starsza pani musi fiknąć". Oboje wspierali się podczas podróży do Namibii. Pani Alicja jest świadoma tego, że dla swojego syna jest najważniejszą osobą na świecie. I teraz każdego dnia może jej to udowadniać.