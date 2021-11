Andrzej Smolik: Czuję, że mam jeszcze o co zawalczyć

Andrzej Smolik: Początkowo podchodziłem do tego z dystansem, ale pomyślałem potem, że jeśli nie teraz, to kiedy? To jedyny moment, żeby jeszcze raz wskoczyć w to, co było. Zobaczyć siebie na nowo, z odległej perspektywy. Przyjrzeć się temu wszystkiemu, spotkać starych znajomych. I zrobić coś na nowo dla ludzi, którzy tyle czasu słuchają mojej muzyki. Naturalnym krokiem było zebranie jej w kompilację utworów, które najbardziej lubię albo uważam za szczególnie interesujące. Tym właśnie jest "XX".